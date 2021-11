19-Jähriger überschlägt sich bei Bergen mit seinem Wagen

Ein junger Mann kommt zwischen den Affinger Ortsteilen Bergen und Miedering von der Straße ab. Der Grund: Er war zu schnell unterwegs.

Zu einem Unfall ist es am Sonntag im Affinger Gemeindebereich gekommen. Gegen 16.15 Uhr war ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Wagen auf der Kreisstraße AIC25 von Bergen nach Derching ( Friedberg) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verlor er auf halber Strecke zwischen den Affinger Gemeindeteilen Bergen und Miedering in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Nach Angaben der Beamten fuhr er schnell. Deswegen kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Der 19-Jährige überschlug sich mit seinem Auto mehrfach, bevor er in einem angrenzenden Acker liegen blieb.

Unfall bei Affing-Bergen: 19-Jähriger leicht verletzt

Bei dem Unfall verletzten sich der Mann und seine beiden Mitfahrer leicht. Sie mussten mit dem Rettungshubschrauber und zwei Krankenwagen in die Krankenhäuser nach Augsburg, Friedberg und Aichach gebracht werden. Am Wagen des 19-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (kneit)