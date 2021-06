Zwei junge Radler kommen sich in die Quere: Elfjähriger verletzt

Zwei Buben stürzen zwischen den Affinger Ortsteilen Bergen und Aulzhausen. Beide werden verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt den Elfjährigen in die Kinderklinik.

Ein Fahrradunfall mit zwei Buben hat sich am Mittwoch im Affinger Ortsteil Bergen ereignet. Ein Elfjähriger und ein Zwölfjähriger fuhren gegen 13.20 Uhr nebeneinander auf der Staatsstraße 2035 in Richtung Aulzhausen. Nach Angaben der Polizei gerieten die Pedale und Lenker der Kinder aufgrund von Unaufmerksamkeit aneinander. Beide Radler stürzten.

Unfall bei Affing-Aulzhausen: Beide Radler verletzt

Der Zwölfjährige erlitt Schürfwunden am rechten Ellenbogen und an beiden Knien. Der Elfjährige klagte über starke Schmerzen an den Hüften und am Becken. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Kinderklinik des Universitätsklinikum Augsburg. (kneit)