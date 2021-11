Affing

06:58 Uhr

Corona: Wieder kein Weihnachtsmarkt im Affinger Schlosshof

Hohe Inzidenzen und große Unsicherheit: Auch in diesem Jahr findet der Affinger Weihnachtsmarkt nicht statt.

Plus Die Pandemie und die Politik machen dem Affinger Weihnachtsmarkt-Verein einen Strich durch die Rechnung. Erneut wird der Markt abgesagt.

Von Katja Neitemeier

Auch in diesem Jahr müssen die Menschen im Wittelsbacher Land auf Glühwein und heiße Mandeln im Schlosshof in Affing verzichten. Der Weihnachtsmarkt-Verein hat nun doch entschieden, in diesem Jahr keinen Markt zu veranstalten. Vereinsvorsitzender Ewald Lindemeir erklärt die Gründe.

