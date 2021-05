Die 22-jährige Simone Higl aus dem Affinger Ortsteil Frechholzhausen wird seit Dienstag vermisst. Ihr Wohnmobil wird bei Garmisch-Partenkirchen entdeckt.

Seit Dienstagnachmittag, 18. Mai, wird eine junge Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg vermisst, meldet das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Die 22-jährige Simone Higl aus Frechholzhausen (Gemeinde Affing) war am Vortag mit ihrem auffälligen bunten Wohnmobil mit dem Ziel „in die Berge“ aufgebrochen.

Vermisste hat sich nicht wie verabredet gemeldet

Zuletzt hatte sie der Familie mit dem Handy Fotos von dem Aussichtspunkt „Kramerspitz“ mit Blick auf Garmisch-Partenkirchen geschickt. Sie wollte sich am Pfingstsonntag zu einer Familienfeier telefonisch melden, was sie jedoch nicht tat. Sie gilt als sehr zuverlässig, so die Polizei.

Das auffällige Wohnmobil von Simone Higl wurde am Pfinstsonntag auf dem Wanderparkplatz Quellenhof in Obergrainau entdeckt. Foto: Polizeipräsidium Schwaben-nord

Das auffällige Wohnmobil wurde am Nachmittag des Pfingstsonntags von der Polizei an dem Wanderparkplatz Quellenhof in Obergrainau (Gemeinde Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen) leer und versperrt aufgefunden. Simone Higl hat ein älteres schwarzes Klappfahrrad mit der weißen Aufschrift „Chiemsee“ dabei.

So sieht die vermisste Simone Higl aus

Simone Higl ist etwa 1,54 Meter groß, schlank und wiegt etwa 45 Kilogramm. Sie hat schwarze, schulterlange Haare mit grünen Strähnchen und grüne Augen. Sie ist Brillenträgerin, trägt aber auch Kontaktlinsen. Sie hat in beiden Ohren Ohrringe und trägt meist schwarze Kleidung mit grünen Akzenten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (bac)

