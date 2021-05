Unfall in Gebenhofen führt zu Telefonausfall

Ein 20-Jähriger verliert in Gebenhofen die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Telefonmasten. Zu dem Unfall haben laut Polizei mehrere Faktoren geführt.

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in der Affinger Straße in Gebenhofen (Gemeinde Affing) die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Telefonmasten gestoßen, berichtet die Polizei. Wegen dem Unfall kam es am Freitagabend teilweise zum Telefonausfall in dem Bereich.

Unfall: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Die Unfallursache dürfte laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn gewesen sein. Zudem wurde eine geringe, jedoch nicht vorwerfbare Alkoholisierung bei dem jungen Fahrer festgestellt, so die Polizei. (bac)

