Gemeinde Affing hat Standort für Naturkindergarten gefunden

Plus Dem Bauausschuss liegt ein Bauantrag für den geplanten Naturkindergarten in Affing vor. Der Platz liegt nicht weit weg vom zunächst geplanten Standort.

Die Gemeinde Affing hat einen neuen Standort für den geplanten Natur- und Waldkindergarten gefunden. Nachdem im April die erste Idee, diesen auf dem Reittherapiehof im Affinger Osten einzurichten, gescheitert war, hatte sich Bürgermeister Markus Winklhofer erneut auf die Suche begeben müssen. Nun ist er fündig geworden. Der neue Platz liegt gar nicht weit weg vom ursprünglich angedachten Standort.