Als erste Frau in Aichach-Friedberg führt sie einen Feuerwehrverein an

Plus Kristina Billhardt ist seit August Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies. Die 47-Jährige entdeckte erst kürzlich ihre Leidenschaft für die Wehr.

"Ein bisschen schreiben" - das war die Vorstellung, mit der Kristina Billhardt vor gut sechs Jahren ihren Posten als Schriftführerin bei der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies (Gemeinde Affing) annahm. Daraus entwickelte sich jedoch schnell eine Leidenschaft für die Arbeit der Feuerwehr. Heute ist sie dort aktives Mitglied. Seit Kurzem sogar mehr als das: Die 47-Jährige ist neue Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies und damit wohl die erste Frau im Landkreis, die einen Feuerwehrverein anführt.