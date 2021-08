Baumhasser in Haunswies? Säure oder Ähnliches in Garten geschüttet

Eine bislang unbekannte Person vernichtet in einem Garten am Tannenweg im Affinger Ortsteil Haunswies Pflanzen. Das Ziel war laut Polizei wohl eine Eiche.

Vermutlich Säure oder einen anderen ätzenden Stoff hat eine bislang unbekannte Person in einen umzäunten Garten am Tannenweg in Haunswies (Gemeinde Affing) geschüttet. Wie die Polizei berichtet, hat das der Bewohner des Anwesens am Freitag bemerkt. An einer Eiche waren demnach rundherum sämtliche Pflanzen abgestorben, am Erdreich war ein stark beißender Geruch wahrzunehmen.

Vor zwei Jahren Diesel am Baum ausgeschüttet

Wie die Polizei berichtet, hat der Geschädigte den Verdacht, dass es sich um einen gezielten Angriff gegen seinen Baum gehandelt haben muss. Bereits vor etwa zwei Jahren habe eine unbekannte Person am selben Baum eine größere Menge Diesel ausgeschüttet.

Hinweise zu beiden Taten werden an die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 erbeten. (bac)