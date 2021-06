Unfall: Motorradfahrerin stürzt bei Haunswies - leicht verletzt

Eine Motorradfahrerin verliert auf regennasser Fahrbahn zwischen Haunswies und dem Hollenbacher Ortsteil Igenhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Rettungsdienst bringt sie ins Krankenhaus.

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag beim Affinger Ortsteil Haunswies leicht verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet war die Frau gegen 15.25 Uhr auf der Kreisstraße AIC 4 von Haunswies kommend in Richtung Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) unterwegs. Kurz nach Haunswies kam sie laut Polizei auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Anschließend schleuderte sie nach links in den Straßengraben, wo sie dann stürzte.

Motorradfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen - laut Polizei erlitt sie multiple Prellungen - wurde die gestürzte Motorradfahrerin mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Eine Fremdbeteiligung liegt nicht vor, so die Polizei. (bac)