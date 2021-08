Affing

vor 20 Min.

Kultursommer begeistert Publikum in Affing - zumindest am Samstag

Plus Beim Kultursommer im Schlosshof in Affing genießen zahlreiche Besucher am Samstag ein vielfältiges Programm. Das Programm am Sonntag fällt dem Regen zum Opfer.

Von Xaver Ostermayr

Der „Kultursommer Wittelsbacher Land“ machte am Wochenende in Affing Station. Im Schlosshof begeisterten am Samstag das Aichacher Kindermusical „Wolle, Wiwi und Wawa auf der Suche nach Wuwu", der Musiker Moritz „Mo“ Ludl aus Augsburg und die Express Brass Band aus München das zahlreiche Publikum.

