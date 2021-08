SUV kommt bei Affing von regennasser Straße ab und prallt gegen Baum

Ein 31-jähriger Autofahrer ist bei Affing zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs. Bei der Unfallaufnahme stellt die Streife Alkoholgeruch bei dem Mann fest.

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn ist laut Polizei ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem SUV am Samstagabend beim Affinger Ortsteil Miederung unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, kam er bei seiner Fahrt in Richtung Kreisstraße AIC25 am Samstag gegen 20.30 Uhr kurz nach Miedering vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Durch diesen Aufprall geriet das Auto wieder auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Unfall bei Affing: Autofahrer hat gut 0,8 Promille

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 0,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. (bac)

