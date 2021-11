Affing-Mühlhausen/Bergen

12:00 Uhr

Gegner finden: Die Westumfahrung Mühlhausen ist aus der Zeit gefallen

Plus Gegner aus Anwalting und Gebenhofen und Naturschützer sind sich einig: Die Westumfahrung Mühlhausen ist nicht zeitgemäß. Sie fordern Alternativen.

Von Carmen Jung

Den Gegnern der geplanten Westumfahrung Mühlhausen gehörte Tag zwei der Anhörung zu diesem Straßenbauprojekt, die die Regierung von Schwaben seit Montag in der Realschulturnhalle in Bergen anberaumt hatte. Am Dienstag kamen sie ausführlich zu Wort: Landwirte, Gegner aus den Ortsteilen Anwalting und Gebenhofen, aber auch Natur- und Vogelschützer. Wenngleich die Hintergründe ihrer ablehnenden Haltung jeweils unterschiedlich sind, in einem Punkt waren sie sich einig: Die Westumfahrung, so kritisierten mehrere Redner, sei "aus der Zeit gefallen". Der Andrang beim Erörterungstermin blieb im übrigen hinter den Erwartungen zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

