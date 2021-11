Affing-Mühlhausen/Bergen

Westumfahrung: Beeinträchtigt die Trasse das Grundwasser?

Im großzügigen Rahmen der Realschulturnhalle in Bergen lief die Erörterung der Einwendungen und Stellungnahmen in Sachen Westumfahrung Mühlhausen ab. Vorne rechts saßen die Vertreter der Regierung von Schwaben, gegenüber die Vertreter des Vorhabensträgers, die Gemeinde Affing und die Stadt Augsburg, mit ihren Anwälten und Planern. Am Tisch davon nahmen die Einwender Platz. 60 Besucherinnen und Besucher hätten Platz gehabt, gut 15 waren maximal anwesend.

Plus Gegner der geplanten Westumfahrung Mühlhausen befürchten einen Eingriff in die Grundwasserströme des Lechfeldes. Daneben gibt es weitere Bedenken.

Von Carmen Jung

Landwirte beklagen die Durchschneidung ihrer Flächen und sorgen sich um ihre Existenz, Naturschützer fürchten um Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten - das waren nicht die einzigen Einwendungen, die bei der Erörterung am Montag und Dienstag zur Westumfahrung Mühlhausen in der Realschulturnhalle in Bergen eine Rolle spielten. Hier ein Überblick über weitere Aspekte:

