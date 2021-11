Westumfahrung: Landwirt und Campingplatzbetreiberin fürchten um Existenz

Plus Ein Landwirt befürchtet, dass die Westumfahrung wie ein Damm wirkt und seine Futterwiese vernässt. Sorgen hat auch die Campingplatzbetreiberin.

Die geplante Westumfahrung für Mühlhausen bedrohe Landwirte in ihrer Existenz. Das jedenfalls machte Anwalt Leopold M. Thum im Rahmen der Erörterung im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für das Straßenbauprojekt am Dienstag deutlich. Ähnlich äußerte sich ein Kollege im Namen der Betreiberin eines Campingplatzes westlich der Augsburger Straße im Süden von Mühlhausen.