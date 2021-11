Westumfahrung Mühlhausen: Naturschützer sorgen sich um den Kiebitz

Plus Die geplante Westumfahrung für Mühlhausen durchschneidet das Brutgebiet des Vogels im Lechhauser Moos. Betroffen sind noch weitere Arten.

Der Kiebitz gilt als stark gefährdet. Auch im Landkreis. Da ist der Vogel des Jahres 1996 zum Beispiel im Lechhauser Moos westlich von Mühlhausen zu Hause. Sein Bestand ist dort bis 2018 auf besorgniserregende zwei bis drei Paare zurückgegangen. Um so mehr freut es Uwe Bauer, dass er in diesem Jahr zehn Brutpaare gefunden hat. Der Fachmann des Bund Naturschutzes sorgt sich wegen der geplanten Westumfahrung für den Affinger Ortsteil um die Zukunft des Wiesenbrüters. Denn die Trasse durchschneidet sein Brutgebiet.