Endlich gibt's die neuen Bauplätze Am Weberanger in Mühlhausen

Plus Für die 40 Grundstücke gibt es über 200 Bewerber. Ein Punktekatalog legt fest, wer zum Zug kommt. Die Bauplätze werden bei drei Veranstaltungen vergeben.

Die vielen Interessenten für die Baugrundstücke im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen mussten sich lange gedulden. Nun aber sind die letzten Probleme gelöst. Die Gemeinde Affing hat Termine für die Vergabe anberaumt. Es sind gleich drei Veranstaltungen geplant.