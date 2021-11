Affing-Mühlhausen

vor 19 Min.

Erörterungstermin: Einwände gegen Affinger Westumfahrung werden behandelt

Plus Zwei Tage dauert die Anhörung für Bürger, Behörden und Verbände in der Sporthalle der Realschule in Bergen. An den ursprünglichen Plänen gab es viel Kritik.

Rund 100 Stellungnahmen und Einwände sind im Genehmigungsverfahren für die geplante Westumfahrung von Mühlhausen (Gemeinde Affing) gegen das Straßenbauprojekt eingegangen. Sie werden nun bei einem Erörterungstermin behandelt. Er findet am Montag, 8. November, und Dienstag, 9. November, statt. Sollten diese beiden Tage nicht ausreichen, ist als Reservetermin Mittwoch, 10. November, vorgesehen.

