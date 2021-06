Affing-Mühlhausen

13:30 Uhr

Gabionenwand schützt Baugebiet "Am Weberanger" vor Lärm

Die Brücke, die das neue Baugebiet Am Weberanger in Mühlhausen und die Staatsstraße in Richtung Rehling verbindet, ist schon fertig. Entlang der Staatsstraße ist eine Lärmschutzwand geplant

Plus Eine Begrünung soll die Lärmschutzwand am neuen Baugebiet in Mühlhausen optisch auflockern. Wann die Bauplätze vergeben werden können, ist weiter offen.

Von Carmen Jung

Die Erschließungsarbeiten am Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen laufen auf Hochtouren. Sie liegen, wie Bauamtsleiter Ralf Scherbauer jüngst im Gemeinderat erklärte, "sehr gut in der Zeit". Jetzt traf das Gremium eine weitere Entscheidung. Sie betrifft die 250 Meter lange Lärmschutzwand, die entlang der Staatsstraße in Richtung Rehling geplant ist. Wann die Grundstücksvergabe möglich ist, ist derweil immer noch unklar.

