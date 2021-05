Affing-Mühlhausen

vor 19 Min.

Gewerbegebiet: Jetzt geht's endlich weiter in Mühlhausen

Plus Fast vier Jahre liegt die Erweiterung des Gewerbegebiets in Mühlhausen auf Eis. Jetzt steht der Bebauungsplanentwurf. Ein Problem muss noch gelöst werden.

Von Carmen Jung

Erst waren es schwierige Grundstücksverhandlungen, dann die ungelöste Verkehrsfrage in Mühlhausen: Fast vier Jahre lag die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes am Unterkreuthweg in Mühlhausen auf Eis. Am Dienstag gelang es dem Affinger Gemeinderat, den Knoten zu durchschlagen, wie Bürgermeister Markus Winklhofer eingangs gehofft hatte. Jetzt steht der Bebauungsplanentwurf. Das ist gelungen, weil die Gemeinde bei der strittigen Verkehrsanbindung des Unterkreuthwegs an die belastete Ortsdurchfahrt eine Übereinkunft mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg erzielt hat.

