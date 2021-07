Hund beißt 70-jährigen Spaziergänger in Affing-Mühlhausen

Ein Mann wird in Affing-Mühlhausen von einem nicht angeleinten Hund verletzt. Die Besitzerin verschwindet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 70-jähriger Spaziergänger ist am Dienstag im Affinger Ortsteil Mühlhausen von einem nicht angeleinten Hund gebissen worden. Der Spaziergänger war gegen 19.20 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Unterkreuthweges unterwegs. Dort traf er auf drei nicht angeleinte weiße Hunde und deren Besitzerin. Wie die Polizei berichtet, sprang eines der etwa kniehohen Tiere an dem Spaziergänger hoch und biss ihn in den linken Unterarm.

Polizei Aichach sucht die unbekannte Hundebesitzerin



Als der 70-Jährige die Hundehalterin auf den Biss aufmerksam machte, wandte sie sich ab und verschwand mit ihren Hunden auf dem Feldweg in nördliche Richtung. Durch den Biss zog sich der Mann eine offene Wunde am Unterarm zu und musste sich vom verständigten Rettungsdienst versorgen lassen.

Die Polizei bittet um Hinweise zur unbekannten Hundebesitzerin unter der Telefonnummer 08251/8989-0. Nach Angaben des Spaziergängers war die Frau etwa 45 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. (kneit)