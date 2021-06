Unfall bei Mühlhausen: Betrunkener Pizzalieferant kippt mit Auto um

Zwischen den Affinger Ortsteilen Mühlhausen und Bergen geschah am Sonntagabend ein Unfall. Ein Pizzalieferant kam von der Straße ab, fuhr auf die Leitplanke und kippte um.

Auf der Augsburger Straße zwischen den Affinger Ortsteilen Mühlhausen und Bergen hat sich am späten Sonntagabend ein Unfall ereignet. Ein Pizzalieferant war gegen 23 Uhr auf der Verbindungsstraße in Richtung Bergen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam der 39-Jährige in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und geriet mit seinem Wagen auf die dort beginnende Leitplanke.

Mit der einen Seite des Autos auf der Leitplanke, mit der anderen auf der Straße fuhr er noch circa 50 Meter weiter. Dann kippte sein Auto seitlich ab und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Unfall bei Mühlhausen: Pizzalieferant hat 1,6 Promille intus

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann 1,6 Promille intus. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Die Feuerwehrkräfte versorgten den Fahrer, bis der Rettungsdienst eintraf.

Die Feuerwehr richtete den umgekippten Wagen wieder auf. Außerdem sicherte die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und band ausgelaufene Betriebsmittel.

Unfall zwischen Mühlhausen und Bergen: Staatsstraße zeitweise gesperrt

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Während des Einsatzes war die Staatsstraße teilweise voll gesperrt. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, die Polizei, der zuständige Kreisbrandmeister und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. (nsi)

Lesen Sie dazu auch: