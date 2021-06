Westumfahrung Mühlhausen: Wann findet die öffentliche Erörterung statt?

Plus Das Genehmigungsverfahren für die Westumfahrung von Mühlhausen ist weit gediehen. Ein Erörterungstermin aber ist nicht in Sicht. Wie geht es weiter?

Das Genehmigungsverfahren für die Westumfahrung von Mühlhausen zieht sich weiter hin. Zuletzt hat die Corona-Pandemie das Straßenbauprojekt in der Gemeinde Affing ausgebremst. Zweimal musste der geplante Erörterungstermin bereits verschoben werden. Wie geht es nun weiter?