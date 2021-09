Zu viele Einbrüche: Der TSV Mühlhausen installiert Alarmanlage

Plus Der TSV ärgert sich über vier Einbrüche im Mühlhausener Sportheim in zehn Jahren. Zuletzt entsteht hoher Schaden. Damit soll nun endgültig Schluss sein.

Dem TSV Mühlhausen reicht's jetzt. Im März sind erneut Unbekannte in das Sportheim des Vereins am Jahnweg eingebrochen. Das war bereits der vierte Einbruch innerhalb von zehn Jahren. Diesmal gingen die Täter besonders brachial vor. Das soll nicht wieder vorkommen.