Affing

vor 34 Min.

Nur 0,87 Euro pro Kubikmeter: Das Wasser in Affing ist viel zu billig

Plus Zuletzt hat die Affinger Wasserversorgung ein Defizit von 263.000 Euro aufgebaut. Klar ist: Der Wasserpreis muss steigen. Die Höhe ist aber noch offen.

Von Carmen Jung

Das Wasser in Affing ist zu billig. Durchschnittlich zahlen die Menschen in Bayern 1,55 Euro pro Kubikmeter. Die Affinger hingegen müssen mit 0,87 Euro nur etwa gut die Hälfte berappen. Doch damit kann die Gemeinde die Kosten nicht decken, die die Wasserversorgung verursacht. Allein in den vergangenen vier Jahren ist ein Defizit von 263.000 Euro bei der Wasserversorgung in Affing aufgelaufen. Dass das Geld vom Gebührenzahler wieder geholt werden muss, ist im Gemeinderat unstrittig. Doch über das Wie herrscht noch keine Einigkeit. Zumal in den kommenden Jahren millionenschwere Investitionen anstehen, die ebenfalls finanziert werden müssen.

