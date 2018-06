vor 55 Min.

Affing-Pfaffenzell: Fahranfänger kommt von Straße ab

Ein 19-Jähriger kam in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto von der Straße ab. Er selbst und zwei weitere Insassen wurden verletzt.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag gegen 1.30 Uhr nahe dem Affinger Ortsteil Pfaffenzell mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Mann war mit seinem VW Golf von Frechholzhausen in Richtung Pfaffenzell unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, verlor er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr geradeaus in ein Waldstück. Nachdem er mehrere kleine Bäume überfahren hatte, prallte er gegen einen massiven Baum und blieb stehen. Die Freiwillige Feuerwehr Affing barg die drei leicht verletzten Insassen. Am Auto entstand ein Schaden von circa 35000 Euro, der Schaden an dem Waldstück beträgt laut Polizei etwa 5000 Euro. (nsi)

