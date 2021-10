Schnellstes Internet für alle: In Affing ist das die Zukunft

Plus Übertragungsraten von bis zu 30 Megabit pro Sekunde, wie sie in Affing die Regel sind, reichen künftig nicht mehr aus. Jetzt erhält jedes Haus einen Glasfaseranschluss.

Das Internet wird immer schneller, der Bedarf immer größer. Um Schritt zu halten und die Versorgung für die Zukunft sicherzustellen, hat der Affinger Gemeinderat einen Masterplan fürs schnelle Internet beschlossen. Jetzt geht es an die Umsetzung. Der Gemeinderat entschied sich am Dienstag dafür, den aktuell höchstmöglichen technischen Standard zu realisieren. Das heißt: Haushalte und Firmen im Gemeindegebiet bekommen Glasfaseranschlüsse und damit eine wahre Datenautobahn. Die Aussicht auf hohe Zuschüsse erleichterten dem Gremium die millionenschwere Entscheidung.