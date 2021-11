Westumfahrung Mühlhausen: Gemeinde Affing sieht kein Hindernis

Plus Die Affinger Verwaltung schätzt die Chancen auf Genehmigung der geplanten Westumfahrung nach der Erörterung positiv ein. Doch es braucht noch Geduld.

Jetzt heißt es in Affing warten - auf eine Entscheidung der Regierung von Schwaben zur geplanten Westumfahrung Mühlhausen. Die Behörde im Augsburger Fronhof ist für eine Genehmigung oder Ablehnung des Straßenbauprojektes zuständig. Nachdem Anfang vergangener Woche die Einwände gegen die Westumfahrung erörtert worden sind, setzen sich die Verantwortlichen bei der Regierung nun mit den Ergebnissen auseinander. Bürgermeister Markus Winklhofer weiß, dass die Affinger noch Geduld brauchen werden.