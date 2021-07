Affing

Wochenendhäuschen: Bebauungsplan für "Ludwigshof am See" muss warten

Vor dem Satzungsbeschluss steht der Bebauungsplan "Ludwigshof am See".

Plus In Mühlhausen sollen neue Wochenendhäuschen entstehen. Dafür wird der Bebauungsplan geändert. Doch Affing wartet noch und will erst eine Frage klären.

Von Johann Eibl

Der Bebauungsplan "Ludwigshof am See" in Mühlhausen wird geändert. Darüber gab es in der Sitzung des Affinger Gemeinderats am Dienstag keinerlei Zweifel. Und es sah auch lange Zeit ganz danach aus, dass der entsprechende Satzungsbeschluss nun zustande kommen würde, nachdem man sich schon längere Zeit damit befasst hatte. Doch dann sprach Rudi Fuchs einen Aspekt an, der sich auf die Schnelle nicht klären ließ. Das soll bis zur nächsten Sitzung geschehen. Somit wurde das Thema vertagt.

