Zu schnell unterwegs: Mann kommt bei Affing von der Straße ab

Ein 31-Jähriger ist zu schnell bei Affing unterwegs und kommt von der Straße ab. Dort prallt er gegen eine Böschung. Der Mann verletzt sich leicht.

Ein 31-Jähriger ist am Sonntag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Gegen 12.30 Uhr war er mit seinem Auto auf der Frechholzhausener Straße vom Ortsteil in Richtung Affing unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr er zu schnell und kam etwa einen Kilometer vor dem Sportplatz des FC Affing in einer Linkskurve rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen die Böschung.

Unfall in Affing: Schaden im vierstelligen Bereich

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Friedberg gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (kneit)