01.03.2018

Affing setzt „Strabs“ aus

Anwohner in Bergen sind zufrieden

Die mögliche Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung hat in den vergangenen Wochen in Affing für Unruhe gesorgt. Die Kommune hatte sich erst Ende 2013 zu dieser Satzung durchgerungen. Unter sie fällt bislang nur eine Maßnahme: die Ortsdurchfahrt Bergen in Richtung Derching, die erst im vergangenen Frühjahr fertig geworden ist. Zunächst hatte die Gemeinde geplant, die Gebührenbescheide im ersten Halbjahr an die Anwohner zu schicken.

Im Januar hatten Verwaltungschef Tilo Leister und Bürgermeister Markus Winklhofer im Gemeinderat klargemacht: Trotz der Abschaffungsdiskussion gelte die Satzung, rechtlich gesehen müsse man sie vollziehen. Daraufhin protestierten Anwohner. In einer klärenden Versammlung vor drei Wochen sprach Winklhofer von einer emotionalen Ebene, die ein konstruktives Miteinander erschwere. Bürgermeister und Verwaltung sagten den Anliegern bei dem Treffen zu, vorerst keine Bescheide zu verschicken. Am Dienstag hat nun der Affinger Gemeinderat die vorläufige Aussetzung der Satzung beschlossen. (jca)"Kommentar und Seite 6