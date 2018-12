vor 32 Min.

Affinger Weihnachtsmarkt: Nur Petrus schoss quer

Die ersten Schlangen bildeten sich traditionell am Rahmflecken-Stand des Affinger Gartenbauvereins. Die Männer hatten alle Hände voll zu tun.

Beim Affinger Weihnachtsmarkt lief alles rund. Nur kamen am ersten Wochenende wegen des Wetters weniger Besucher.

Von Gerlinde Drexler

Ein paar Mal funkte Petrus den Organisatoren des Affinger Weihnachtsmarktes dazwischen. Beim Ponyreiten zum Beispiel, das wegen des Wetters nur an einem der insgesamt fünf Tage stattfinden konnte. Davon abgesehen, fällt die Bilanz von Organisator Ewald Lindemeir nach den beiden Adventswochenenden, die der Weihnachtsmarkt dauert, aber grundsätzlich „hervorragend“ aus.

Normalerweise sind es etwa 20000 Besucher, die während der fünf Tage auf den Affinger Weihnachtsmarkt kommen. Wie viele es heuer waren, weiß Lindemeir nicht. Er schätzt aber, dass es wegen des ersten schlechten Wochenendes etwas weniger als üblich waren. Vielleicht etwa 15000, überlegt er.

Ein wichtiger Punkt für ihn ist, dass alles reibungslos ablief. „Es ist nichts passiert. Das ist schon mal wichtig.“ Obwohl am ersten Wochenende wegen des Wetters weniger Besucher kamen, sind die Standbetreiber laut Lindemeir insgesamt zufrieden. Ebenso wie die Besucher. Bei Gesprächen mit ihnen habe er immer wieder herausgehört, dass der Weihnachtsmarkt gut ankommt. Von Besuchern, die das erste Mal in Affing waren, hörte er sogar: „So etwas Schönes und Idyllisches haben wir sehr selten gesehen.“ Die verschiedenen Musikgruppen seien beim Publikum gut angekommen, erzählt Lindemeir. Beeindruckt waren die Besucher, dass bis auf die Augsburger Domsingknaben alle unentgeltlich auftraten. „Das fanden die Besucher toll, weil man in der heutigen kommerziellen Welt nicht mehr oft erlebt, dass einer für den guten Zweck spielt.“ Einen Teil des Erlöses spenden die Standbetreiber wie immer für karitative Zwecke.

Das Ponyreiten stand heuer erstmals auf dem Programm. Aus fünf geplanten Tagen wurde letztendlich nur einer, weil das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung machte. Im nächsten Jahr soll es wieder angeboten werden. Auch die fünf Alpakas, die einer der Standbetreiber mitgebracht hatte, kamen beim Publikum gut an.

„Wir wollen keinen Ramsch verkaufen, sondern Qualität anbieten“

Am Programm will Lindemeir grundsätzlich nichts ändern. „Ich hoffe, dass kein Handwerker abspringt.“ Das sei etwas, das man nie ausschließen könne. Sollte das passieren, ist es sein Ziel, einen adäquaten Ersatz zu finden. „Wir wollen keinen Ramsch verkaufen, sondern Qualität anbieten.“ Die Handwerker auf dem Weihnachtsmarkt kommen teils aus der Gemeinde Affing und teils aus der Region. Essen und Trinken bieten Affinger Vereine an.

Noch etwas wird Lindemeir nicht ändern: Es wird im Hintergrund weiter nur Gema-freie Weihnachtsmusik gespielt. Seit die Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) vor einigen Jahren die Organisatoren mit einer saftigen Rechnung schockte (wir berichteten), wird darauf geachtet. „Die Standbetreiber würden gerne mal etwas anderes hören“, weiß Lindemeir. „Das geht aber nicht.“

