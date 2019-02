vor 43 Min.

Affings neue Ausschüsse sind besetzt

Im Rat kommt’s zu Überraschungen

Von Carmen Jung

Ab März gibt es in Affing einen Bau- und einen Verkehrsausschuss. Darin sitzen jeweils fünf Gemeinderäte plus Bürgermeister. Doch wer erhält die Sitze? Nach der Berechnung Hare/Niemeyer steht den Wählerlisten von Affing, Aulzhausen, Gebenhofen, Haunswies und Mühlhausen-Bergen je ein Sitz zu. Leer ausgegangen wären so die Freie Wählergemeinschaft Anwalting und die Liste SPD&Freie Bürger. Doch die Sache ging anders aus.

Denn: Diese beiden Listen haben sich kurzerhand zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen. Das ist politisch interessant. Denn konkret bedeutet das, dass die zwei Gemeinderäte Hubert Brucklachner und Carlos Waldmann aus Affing mit der Freien Wählergemeinschaft Anwalting kooperieren und das hatte Folgen für die Liste von Aulzhausen. Die neue Ausschussgemeinschaft ergatterte so jeweils einen Sitz in den Ausschüssen und die Freie Bürgergemeinschaft Aulzhausen hatte das Nachsehen – mit der kuriosen Folge, dass Helmut Merwald, der Initiator des Verkehrsausschusses, überhaupt kein Anrecht auf einen Sitz in dem von ihm geforderten Gremium hatte. Die Haunswieser Wählergemeinschaft verzichtete allerdings zu seinen Gunsten. Das ist rechtlich möglich, wie Verwaltungschef Tilo Leister am Dienstag im Gemeinderat betonte. Ebenfalls eine Folge der Ausschussgemeinschaft ist, dass Josef Tränkl (Aulzhausen) aus dem Rechnungsprüfungsausschuss geflogen ist. Der Gemeinderat nahm folgende Besetzung zur Kenntnis:

Gerhard Faltermeier (Vertreter Markus Jahnel), Freie Wählergemeinschaft Mühlhausen-Bergen; Stefan Matzka (Andreas Widmann), Christliche Bürgervereinigung Affing; Christine Schmid-Mägele (Georg Engelhard), CSU Gebenhofen; Helmut Merwald (Gerald Eberl), Haunswieser Wählergemeinschaft; Josef Schmid (Xaver Lindermeir) Ausschussgemeinschaft Freie Wählergemeinschaft Anwalting/SPD&Freie Bürger.

Manfred Klostermeir (Albert Gutmann), Mühlhausen-Bergen; Matthias Brandmeir (Paul Moll), Affing; Georg Brandmeier (Georg Engelhard), Gebenhofen; Joseph Engelschalk (Gerald Eberl), Haunswies; Carlos Waldmann (Hubert Brucklachner), Ausschussgemeinschaft.

Gerhard Faltermeier, Mühlhausen-Bergen; Andreas Widmann, Affing; Georg Engelhard, Gebenhofen; Joseph Engelschalk, Haunswies; Hubert Brucklachner, Ausschussgemeinschaft.

