12:37 Uhr

Aggressiver Fußgänger zieht sich blutige Fäuste zu

Ein 23-Jähriger drischt in Schrobenhausen mit den Fäusten auf Fahrrad und Zaun ein. Als ihn die Polizei stellt, schreit er lauthals. Wie es dann weiter geht.

Einen aggressiven Fußgänger hat die Schrobenhausener Polizei am Dienstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Der 23-jährige Mann war gegen 15 Uhr merklich alkoholisiert auf der Rot-Kreuz- in Richtung Augsburger Straße unterwegs.

23-Jähriger schlägt mit Fäusten auf Zaun und Fahrrad ein

Er schlug wahllos auf ein Fahrrad und einen Zaun ein. Beide beschädigte der 23-Jährige, der sich dabei blutige Fäuste zuzieht. Die Polizisten konnten den Mann an der Augsburger Straße stellen. Er schrie lauthals herum und ließ sich, so heißt es in der Mitteilung, nicht beruhigen. Deshalb nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam, der in der Polizeidienststelle übernachten musste. Der 23-Jährige hatte über 1,6 Promille Alkohol im Blut. (AZ)

