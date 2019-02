02.02.2019

Agrarpolitik muss warten

Leidenschaftlich referierte die Europaabgeordnete Ulrike Müller vor 45 Gästen in Axtbrunn zum Thema Landwirtschaft in Europa.

Europaabgeordnete Ulrike Müller verrät in Axtbrunn, was die Arbeit in Brüssel anspruchsvoll macht

Zum Auftakt der Seminarreihe der Landvolkgemeinschaft Aichach referierte die Europaabgeordnete Ulrike Müller zum Thema „Landwirtschaft in Europa – Die gemeinsame Agrarpolitik: Ausblicke“. Die Referentin, die geradewegs mit dem Flugzeug aus Brüssel nach Deutschland gekommen war, traf mit etwas Verspätung im Sportheim in Axtbrunn ein. Am nächsten Morgen um 9 Uhr hatte sie schon wieder einen Termin in Brüssel.

In Axtbrunn sagte die stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Wähler Bayern und Vizepräsidentin der Europäischen Demokratischen Partei (EDP), mit der neuen Agrarpolitik dauere es noch. Denn am 26. Mai sind erst einmal Europawahlen. Dann wird schätzungsweise die Hälfte der Abgeordneten neu sein. Als Spitzenkandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten sieht sie für Manfred Weber durchaus eine Chance. Das neue Parlament entscheidet, ob er Präsident wird.

Müller ging auf Aufgaben des Europäischen Parlaments ein. Als aktuelles Thema nannte sie die Schlachttiertransporte an Grenzen, zum Beispiel nach Bulgarien. Die Europaabgeordnete vertrat die Meinung, diese Transporte sollten eingedämmt und Schlachthöfe in Deutschland erhalten bleiben.

Ulrike Müller betreibt mit ihrer Familie einen Bauernhof im Oberallgäu. In Bezug auf Nahrungsmittel sagte sie: „Wir hatten noch nie so saubere Lebensmittel wie jetzt. Es wäre schön, wenn es in anderen europäischen Ländern so funktionieren würde.“

Als Empfehlung sprach sie sich für regionale Produkte aus. Beim Klimaschutz sei es schwierig, 28 Länder unter einen Hut zu bringen. Die Seminarteilnehmer in Axtbrunn wollten auch die Meinung der Politikerin zum Brexit hören. Die Politikerin kann die Haltung der Briten nicht nachvollziehen und stellte fest: „Bei einem harten Brexit gibt es eine Katastrophe.“ (wak)

