„Agrat“ Rosenkohl mog da Huawa net

Musikkabarett Da Huawa, da Meier und I begeistern in neuer Besetzung das Publikum im Aichacher Pfarrzentrum. Was neben klassischen Instrumenten wie Gitarre, Trompete, Blockflöte, Keyboard und Schlagzeug alles zu hören ist

Von Brigitte Glas

Aichach Geschichten aus dem wahren Leben erzählten „Da Huawa, da Meier und I“ in ihrem neuen Programm „Agrat“ im Aichacher Pfarrzentrum. Messerscharf beobachtet, phantasiereich erzählt und immer mit einer Riesenportion Ironie gewürzt sind diese alltäglichen Begebenheiten.

Gleich zu Beginn fragen Christian Maier (Da Huawa), Matthias Meier (Da Meier) und Sepp Haslinger (I), was denn das bayerische Wort „agrat“ bedeute. Die Aichacher wissen das und die Wortakrobaten können gleich in die Vollen gehen. Mit dem Titelsong „Agrat liab samma mia nia“ geben sie die Richtung vor. Sonntags wird da Huawa re-gelmäßig bei seiner liebsten Schwiegermutter zum Essen eingeladen. Eigentlich nichts Schlimmes, würde sie ihm nicht jedes Mal „agrat“ Rosenkohl servieren. Da Huawa mag ihn „ums Verrecken ned“, sagt aber lieber nichts und lobt die Schwiegermama, sie habe gut gekocht, um den Familienfrieden zu wahren. Irgendwann reicht es ihm aber, er kann keinen Rosenkohl mehr sehen. Da Huawa überlegt, wie er ihm entkommen kann, etwa durch Scheidung von der lieben Frau oder Auswandern an einen Flecken Erde, an dem es keinen Rosenkohl gibt?

Das erste große Abenteuer als 14-Jähriger beim Zeltln mit den Spezies acht Kilometer von daheim entfernt mit dem Radl und „agrat“ ohne GPS und Handy: „Des muasst di erstamal traun.“ Und es geht um die Frage, warum heute „agrat“ alle Leute studieren müssen und ob ein guter Schreiner wirklich im Büro gut aufgehoben ist.

Mit solchen alltäglichen Geschichten, aber auch aktuellen gesellschaftlichen Themen touren „Da Huawa, da Meier und I“ in ihrem mittlerweile siebten Bühnenprogramm durch Bayern und Österreich. Sie waren schon öfters in der Gegend, nicht in dieser Formation. Sepp Haslinger ist 2018 nach dem Ausscheiden von Siegi Mühlbauer als neuer „I“ dazugekommen. An Instrumenten fahren sie einiges auf: Neben klassischen Instrumenten wie Gitarre, Trompete, Blockflöte, Keyboard und Schlagzeug kommen umgebaute Alltagsgegenstände zum musikalischen Einsatz, eine Fliegenklatsche zum Beispiel. Mit diesem Sammelsurium an Klangkörpern spielen sie sich durch viele Musikstile. Von Rock’n’Roll über Blues und Reg-gae über Volksmusik ist fast alles dabei. Das Publikum im ausverkauften Pfarrzentrum war restlos begeistert, wie die drei hintersinnig und frech zu allem ihren persönlichen Senf dazugeben.

Besonders Matthias Meier (Da Meier) tritt in allen möglichen Verkleidungen auf. Schade, dass man-ches im Klamauk untergeht. Zum Beispiel als Meier als „Biene Maja“ über die Bühne tollt und alles brüllt vor Lachen, übersehen viele, dass es in dem Song eigentlich um den Artenschutz geht.

