Aha-Erlebnisse und „großes Besteck“

Das Haus der Bayerischen Geschichte stimmt mit einem zweitägigen wissenschaftlichem Kolloquium in Aichach und Friedberg auf 2020 ein. Warum die Schau auch etwas für die Zukunft bringt und was geplant ist

Von Gerlinde Drexler

Nur besondere Veranstaltungen finden im Kreisgut in Aichach statt. Das wissenschaftliche Kolloquium zur Bayerischen Landesausstellung 2020 ist so eine. Zur Eröffnung der zweitägigen Veranstaltung waren am Donnerstagnachmittag rund 140 Teilnehmer ins Kreisgut gekommen. Unter ihnen waren Mitglieder von Heimatvereinen, Lehrer, Stadtarchivare, Stadtführer und auch Privatleute. Kombiniert mit dem achten Wittelsbacher Heimattag geht es bei den Vorträgen um das Thema der Landesausstellung: „Stadtluft macht frei – Wittelsbacher Gründungsstädte“.

Seit knapp zwei Jahren bereiten sich Aichach und Friedberg, die beiden Standorte der Landesausstellung im Landkreis, auf das große Ereignis vor. „Ein wirklich singuläres Ereignis“, sagte Landrat Klaus Metzger am Donnerstag. Er sieht die Landesausstellung als Chance für den Landkreis Aichach-Friedberg, der aufgrund seiner Lage oft zwischen Augsburg und München zerrieben werde. Mit Blick auf das wissenschaftliche Kolloquium sagte der Landrat zu den Zuhörern: „Ich bin überzeugt, Sie werden sehr viel erfahren, das wichtig ist.“

Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann sprach die Überlagerung von Zeitebenen und Realitäten an, die man in Aichach besonders gut erkennen könne. Diese Überlagerungen zu bewahren und die Stadt an die Erfordernisse von Gegenwart und Zukunft anzupassen, sah er als eine Herausforderung. Dem Bürgermeister ist es wichtig, beim Umgang mit den Bauten für den Erhalt der Stadtsubstanz zu sensibilisieren. Die Stadt arbeite deshalb gerade an einem Gestaltungshandbuch für Hauseigentümer, sagte er.

„Ungemein wertvoll“ findet Habermann, einen Blick zurück an den Anfang speziell der Stadt Aichach werfen zu können. „Dafür bietet die Landesausstellung eine hervorragende Chance.“ Habermanns Überlegung dabei: Versteht man die Gedankengänge der Stadterbauer, könnte das auch für die aktuelle Stadtentwicklung hilfreich sein. Aichachs Bürgermeister sagte: „Ich sehe die Landesausstellung nicht nur unter dem touristischen Blickwinkel positiv, sondern auch als Lernprozess.“

Schwerpunkte der Bayerischen Landesausstellung sind laut Projektleiter Peter Wolf vom Haus der Bayerischen Geschichte das Stadtsystem und der Zusammenhang zwischen seiner Entwicklung und der eines Territoriums sowie dessen Herrscherfamilie. Er beschrieb, was das konkret heißt, so: „Wir betrachten den Raum Altbayern, das Herzogtum Bayern und die Rolle, die die Wittelsbacher für die Entstehung und Entwicklung ihrer Städte spielten – und umgekehrt die Städte für die Herzogsfamilie.“

Das sei nicht so einfach, wie es klinge, sagte Wolf. „Die Überlieferungssituation gerade zur Frühzeit „unserer“ Städte ist, gelinde gesagt, lückenhaft.“ Der Projektleiter ist sicher, trotzdem einen guten Weg gefunden zu haben, um das Thema einem breiten Publikum schmackhaft machen zu können. Unterstützt wird sein Team vom Gestalterbüro „Gruppe Gut“ aus Bozen in Südtirol, das unter anderem das Ötzi-Museum in Bozen realisiert hat.

Im Rahmen der Landesausstellung wird unter anderem in den restaurierten Räumen von Schloss Friedberg die Entwicklung der altbayerischen Städtelandschaft mit Hilfe hochwertiger Exponate dargestellt werden. Ein Aha-Erlebnis wartet auf die Besucher, wenn sie den großen Festsaal im Schloss betreten und seine gewaltigen Dimensionen erleben.

In Aichach steht für die Ausstellung kein historisches Gebäude zur Verfügung. Das alte Feuerwehrhaus aus den 1980er-Jahren an der Martinstraße bietet aber den nötigen Freiraum für moderne Ausstellungstechnik und multimediale Inszenierungen.

„Darauf werden wir setzen“, sagte Wolf und versprach: „Wir packen das große Besteck aus.“ Es wird ganz unterschiedliche mediale und analoge Vermittlungstechniken geben, um die Geschichte der Wittelsbacher und ihrer Städte zu erzählen.

Als Beispiel nannte Wolf: „Wir bieten einen Flug durch Städtemodelle an, widmen uns auch dem Phänomen der Planungsstädte und blicken auf vergangene und zukünftige Stadtutopien.“ Außerdem können die Besucher durch die Stadt selbst flanieren.

