135 neue Bauplätze für Oberbernbach? Welche Hürden es noch gibt

Plus Bis zu 135 Bauplätze könnten in dem Aichacher Stadtteil entstehen - wenn alle Wünsche erfüllt werden. Die betroffenen Flächen sind aber nicht unproblematisch.

In Aichach hat nach der Kernstadt der Stadtteil Oberbernbach die meisten Einwohner. Genau 1987 waren es am Jahresende 2020. Er könnte noch um einiges größer werden. Für Oberbernbach gibt es gleich mehrere Wünsche, Bauland auszuweisen. Würden alle Baulandwünsche erfüllt, könnten bis zu 135 Bauplätze entstehen. Doch nicht alle Ideen lassen sich einfach umsetzen.