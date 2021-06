17-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit Leichtkraftrad

Als Polizisten ihn in der Aichacher Bahnhofstraße kontrollieren wollen, versuchen der Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer zu Fuß zu flüchten - allerdings vergeblich.

Ein Kleinkraftrad wollten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 0.50 Uhr in Aichach in der Bahnhofstraße kontrollieren. Anstatt anzuhalten, bog der 17-jährige Fahrer mit seinem 18-jährigen Sozius in ein angrenzendes Grundstück ein, berichtet die Polizei. Beide wollten dort zu Fuß flüchten.

Die Polizeibeamten holen die Flüchtenden ein

Nach einem kurzen Spurt konnten die beiden Polizeibeamten sie einholen und festhalten. Der 17-jährige Fahrer stand unter Drogenfluss und ein Test ergab Hinweise auf die Einnahme der Substanzen THC und AMP. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. (bac)