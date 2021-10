Aichach

17 weitere Wohnungen für "Betreutes Wohnen" in Aichach-Nord

So soll der Erweiterungsbau für das Betreute Wohnen in Aichach-Nord aussehen.

Plus "Betreutes Wohnen" in Aichach-Nord soll wachsen. Einige Punkte im Bauantrag werden im Bauausschuss aber kritisch gesehen. Thema sind auch weitere Wohnanlagen.

Von Claudia Bammer

Das betreute Wohnen in Aichach-Nord soll wachsen. Nachdem für die Erweiterung der Bebauungsplan "Aichach-Nord" geändert wurde, lag im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats nun der Bauantrag vor. Zu den 26 bestehenden Wohnungen in der Anlage an der Mozartstraße sollen durch die Erweiterung 17 weitere dazukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

