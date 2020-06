vor 48 Min.

Aichach: 20-Jähriger rammt mit Auto Laster im Gegenverkehr

Die Polizei berichtet von einem Unfall in der Augsburger Straße in Aichach.

In Aichach kommt ein 20-Jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und rammt einen Lastwagen. Der Sachschaden ist mit 15.000 Euro enorm.

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Augsburger Straße in Aichach aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Laut Polizei stieß er dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Unfall in Aichach: Schaden an Auto und Lastwagen liegt bei 15.000 Euro

Der Mann war mit seinem Ford Fiesta auf der Augsburger Straße ortsauswärts unterwegs, als er auf Höhe eines Autohauses seine Fahrspur verließ. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Niemand wurde verletzt, wie die Polizei berichtet. (AZ)

