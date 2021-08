Aichach

vor 22 Min.

20-Jähriger randaliert in Aichach - er muss in Gewahrsam

Einen jungen Mann, der in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach randalierte, hat die Polizei in Gewahrsam genommen.

Ein junger Mann schlägt in der Nacht auf Sonntag in Aichach gegen Verkehrszeichen. Weil er sich aggressiv verhält, nimmt ihn die Polizei in Gewahrsam.

Themen folgen