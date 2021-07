Abschluss: Aichacher Realschüler sind im Schnitt unter 2,0

Plus Von 139 Absolventen und Absolventinnen der Aichacher Realschule haben 52 eine Eins vor dem Komma. Die Abschlussfeier kommt sie sogar live im Netz.

„Respekt“ war ein Wort, das die Abschlussschülerinnen und -schüler der Wittelsbacher Realschule in Aichach am Donnerstagabend bei ihrer Abschlussfeier besonders oft hörten. Respekt vor allem dafür, dass trotz der erschwerten Umstände von insgesamt 139 Absolventen und Absolventinnen 52 einen Notendurchschnitt hatten, der besser als 2,0 war. Drei von ihnen, Verena Krammer, Tina Maria Lechner und Gabriel Thamm, hatten als Schulbeste sogar einen glatten Einserschnitt. Schulleiter Hans Friedrich Stock plauderte auf der Feier aus dem Nähkästchen und die Schülersprecher verrieten Tagebucheinträge.