Aichach hat weder Platz noch Personal für Schwimmkurse

Immer weniger Kinder können schwimmen. Schwimmkurse sind deshalb sehr gefragt. In Aichach gibt es mit der Wasserwacht Aichach nur noch einen Anbieter für solche Kurse - und eine Warteliste mit rund 120 Kindern. Das berichtete im Aichacher Finanzausschuss Dieter Saliger ( CSU), selbst Mitglied der Wasserwacht. Weil das Hallenbad für die Kurse nach einem Brand im Keller im Oktober 2020 noch nicht zur Verfügung steht, wollte er wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Aichacher Freibad dafür zu nutzen.