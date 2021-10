Aichach macht Gewinn mit eigenem Biomasse-Heizkraftwerk

Plus Der Biomasse-Wärmeverbund zieht eine positive Bilanz. Das zeigt der Jahresabschluss im Finanzausschuss. Die Stadt Aichach freut sich über eine Gewinnausschüttung.

Mehr Wärme erzeugt und abgesetzt, einen neuen Kunden dazugewonnen: Die Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH (BWA) entwickelt sich nach wie vor positiv. Das geht aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2020 hervor, den Sandra Rauh, Leiterin der Finanzverwaltung, im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats vorgestellt hat. Für die Stadt Aichach, der 63 Prozent der Anteile an dem Unternehmen gehören, bedeutet das eine Gewinnausschüttung von 12.150 Euro. Die übrigen 37 Prozent gehören dem Landkreis Aichach-Friedberg.