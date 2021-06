Aichach

Aichach setzt Landesausstellung 2020 mit "Stadt im Wandel" fort

Plus Die Stadt Aichach setzt die Bayerische Landesausstellung 2020 fort. Im Aichacher Feuerhaus ist ab sofort "Stadt im Wandel - Vom Mittelalter zur Smart City" zu sehen.

Von Nicole Simüller

Was macht eine moderne Stadt von heute aus? Welche Zukunftsfragen muss sie beispielsweise bei Klimawandel, Mobilität oder Digitalisierung beantworten, um lebenswert zu sein? Welchen Herausforderungen steht sie dabei gegenüber? Diese Fragen macht eine neue Ausstellung zum Thema, die am Freitag im Aichacher Feuerhaus -coronabedingt in kleinerem Rahmen vor geladenen Gästen - eröffnet wurde. Sie setzt die Bayerische Landesausstellung 2020 fort. Diese hatte sich mit den Städtegründungen der Wittelsbacher und der Entwicklung der Städte bis Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Die neue Ausstellung "Stadt im Wandel - Vom Mittelalter zur Smart City" verfolgt die Entwicklung Aichachs bis heute weiter und wirft darüber hinaus einen Blick in die Stadt von morgen.

