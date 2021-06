Aichach

Aichach steht vor der Entscheidung: Will man einen großen Solarpark?

Fast doppelt so groß wie der Solarpark bei Sulzbach (im Bild) sollte mit 21 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Unterwittelsbach werden. Der Stadtrat hat eine Anfrage dafür abgelehnt.

Plus Eine Anfrage für eine 21 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage an der B300 bei Unterwittelsbach löst eine Debatte aus. Der Stadtrat will Regeln aufstellen.

Von Claudia Bammer

So groß wie 29 Fußballfelder sollte ein Solarpark bei dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach werden. Ein Investor hatte bei der Stadt Aichach angefragt, ob auf einer 21 Hektar großen Fläche zwischen dem Aichacher Stadtteil und Kühbach beim Parkplatz an der B300 eine Freiflächen-Photovoltaikanlage befürwortet würde. Um einen konkreten Antrag handelte es sich zwar noch nicht, dennoch wurde darüber im Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend ausgiebig diskutiert. Einig war sich der Stadtrat dagegen, dass ein Leitfaden mit Kriterien für solche Anlagen dringend notwendig ist.

