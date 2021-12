Aichacher Ausstellung "Das kleine Format" ist vorerst nur online zu sehen

Plus Wegen Corona ist die Ausstellung des Aichacher Kunstvereins erstmal nur im Internet eröffnet. 220 Künstler und Künstlerinnen wollten dabei sein, 38 sind es.

Seit Jahren ist die Ausstellung "Das kleine Format" fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Aichach. Für gewöhnlich findet sie im Köglturm statt. Da jedoch dort die Räumlichkeiten etwas beengt sind, weicht der Kunstverein Aichach auch in diesem Jahr pandemiebedingt auf das Stadtmuseum Aichach aus.