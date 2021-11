Aichacher Bauausschuss sagt Ja zu Erweiterung des Landratsamtes

Plus Für den geplanten Anbau und die Sanierung des Altbaus liegt jetzt der Bauantrag vor. Wegen der prekären Parkplatzsituation gibt es allerdings Kritik am Landkreis.

Gegen die Erweiterungspläne für das Landratsamt hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats keine Einwände. Er stimmte dem Bauantrag einstimmig zu. Kritik gab es aber wegen der jetzt schon schwierigen Parkplatzsituation im Umfeld der Behörde, die sich durch die Erweiterung voraussichtlich weiter verschärfen wird.