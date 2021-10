Aichach

Aichacher Bürgermeister: Reaktion der Feuerwehr ist "völlig unangemessen"

Plus In einem offenen Brief stellen sich Feuerwehr-Führungskräfte nach deren Rücktritt hinter ihre Kommandanten. Wie Bürgermeister Klaus Habermann darauf reagiert.

Von Carmen Jung

Personelle Angelegenheiten will Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann nicht in der Zeitung austragen, wie er sagt. Deshalb hat sich das Stadtoberhaupt nur sehr zurückhaltend zum Rücktritt der beiden Aichacher Feuerwehr-Kommandanten Christoph Fischer und Dominik Wenger öffentlich geäußert. So will es das Stadtoberhaupt auch weiterhin halten. Nach dem offenen Brief, den Führungskräfte der Feuerwehr nachgeschoben haben, äußert sich Habermann auf Anfrage unserer Redaktion nun aber doch in grundsätzlicher Hinsicht. Herauszuhören ist da durchaus, dass ihn die Angelegenheit beileibe nicht kalt lässt.

