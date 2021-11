Aichacher Christkindlmarkt soll trotz hoher Inzidenz stattfinden

Immer mehr Weihnachtsmärkte im Wittelsbacher Land werden abgesagt, weil die Corona-Zahlen steigen. Der Aichacher Christkindlmarkt soll trotzdem stattfinden.

Erst Thierhaupten, dann Affing und jetzt Friedberg: Immer mehr Weihnachtsmärkte in der Region werden abgesagt. Der Grund: Steigende Corona-Zahlen sorgen bei vielen Organisatoren für Unsicherheit. In Aichach halten die Verantwortlichen bislang weiterhin am Markt fest.

Christkindlmarkt in Aichach: Verschiedene Szenarien möglich

Martina Baur, Leiterin des Infobüros in Aichach, sagt: "Wir planen nach wie vor, den Markt zu machen." Allerdings rechnet sie mit mehr Besucherinnen und Besucher auf dem Aichacher Christkindlmarkt als in den vergangenen Jahren, weil viele andere Märkte im Wittelsbacher Land abgesagt wurden. Momentan werde an einem Konzept gearbeitet, damit ein sicherer Besuch des Marktes für alle möglich ist. Allerdings werde man die Inzidenzen weiter im Blick behalten, so Baur. Denn das Risiko, dass Weihnachtsmärkte abgesagt werden müssten, steige.